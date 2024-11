Roma, la passerella sulla Fontana di Trevi scatena le polemiche

Non sembra esserci pace per la Fontana di Trevi: prima recintata, poi svuotata, con una "piscinetta" per consentire ai turisti di proseguire il rito del tradizionale lancio della monetina. Ora è stata costruita una passerella sul travertino. "Tra sei mesi dovranno fare altri lavori di ristrutturazione sulla vasca - dice uno dei commercianti che ha un'attività davanti al monumento -. I perni che pesano sulla vasca, rovineranno la vasca". Tuttavia i turisti continuano ad affollare lo spiazzale che circonda la fontana: "Saremo qui per l'inaugurazione della passerella", dicono a "Pomeriggio Cinque".