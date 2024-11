"Beautiful" parla italiano... su Canale 5 arrivano le puntate girate a Roma

Appuntamento speciale, da sabato 9 novembre alle ore 13:40 su Canale 5, per i numerosi appassionati di "Beautiful". I protagonisti della soap più popolare al mondo sbarcano per la prima volta in 36 anni a Roma. Si tratta di un ritorno in Italia, dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012. Ora, a distanza di oltre dieci anni, "Beautiful" sceglie ancora una volta il nostro Paese per ambientare le proprie appassionanti storie e tagliare, in grande stile, il traguardo delle 9.000 puntate.