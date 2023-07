Era un volto molto popolare delle soap americane. In particolare era nota anche da noi per i suoi ruoli in "Beautiful" e "Una vita da vivere". L'attrice americana era malata da tempo di un tumore al seno.

La carriera di Andrea Evans è iniziata nella seconda metà degli anni 70. Nel 1979 è entrata nel cast di "Una vita da vivere", soap tra le più longeve degli Stati Uniti, interpretando il ruolo di Tina Lord Roberts, che ha mantenuto per 89 episodi, fino al 2011 e che gli ha fruttato anche una candidatura agli Emmy, nel 1988, come miglior giovane attrice di una serie drammatica. La serie è stata trasmessa anche in Italia nei primi anni 80, da Canale 5 e poi da Rete A e Rete 4, ma non ha attecchito come negli Usa e dal 1991 non è più andata in onda.

Andrea Evans nel 1999 è poi entrata nel cast di "Beautiful", come madre di Amber. Un ruolo che ha rivestito a singhiozzo in diverse stagioni, portandolo comunque avanti per ben 153 episodi. Ma nella sua carriera l'attrice ha recitato anche in altre serie e soap di grande successo come "Chips", "Febbre d'amore" e "Passions".