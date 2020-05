Fontana sotto scorta, il governatore della Lombardia: "Le accuse di chi mi chiama assassino non sono vere"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è da due giorni sotto scorta. "E' stata una scelta presa dal prefetto di Milano e da quello di Varese", spiega Fontana, in collegamento a "Pomeriggio Cinque", che si dichiara dispiaciuto per il clima d'odio generato dalla "strumentalizzazione politica portata avanti anche da certa stampa e comunicazione".

"Vorrei parlare con i signori che mi chiamano assassino - continua il governatore della Lombardia - per dirgli che le accuse che mi attribuiscono non sono vere". "La scorta mi è stata imposta - conclude Fontana - ma per me e anche per loro, credo sia una perdita di tempo".