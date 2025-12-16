Fontana di Trevi, dal 7 gennaio si pagherà 2 euro per visitarla

Voluta dall'assessore al Turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, e condivisa dall'amministrazione comunale, la scelta va nella direzione di salvaguardare la fontana più grande di Roma, che soltanto nei primi sei mesi di quest'anno ha registrato oltre 5 milioni e 300mila visitatori, più del Pantheon nell'intero 2024 (4.086.947 ingressi). Le risorse derivanti dal pagamento del ticket dovrebbero essere destinate al miglioramento dell'offerta e dei servizi turistici.