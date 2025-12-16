Fontana di Trevi, dal 7 gennaio si pagherà 2 euro per visitarla

I residenti romani continueranno a poter visitare il monumento gratuitamente
© Istockphoto
Dal 7 gennaio, per accedere alla Fontana di Trevi a Roma i turisti dovranno pagare un ticket d'ingresso. Il costo sarà di due euro. I residenti della Capitale, invece, continueranno a poter visitare il monumento gratuitamente. Il contributo si potrà saldare anche tramite carta di credito.
La scelta potrebbe portare nelle casse comunali 20 milioni di euro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Già da circa un anno il deflusso dei visitatori è contingentato, con un tetto massimo di 400 persone che possono sostare nell'area. Da gennaio saranno organizzate due corsie, una per i romani e l'altra per i turisti.
Voluta dall'assessore al Turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, e condivisa dall'amministrazione comunale, la scelta va nella direzione di salvaguardare la fontana più grande di Roma, che soltanto nei primi sei mesi di quest'anno ha registrato oltre 5 milioni e 300mila visitatori, più del Pantheon nell'intero 2024 (4.086.947 ingressi). Le risorse derivanti dal pagamento del ticket dovrebbero essere destinate al miglioramento dell'offerta e dei servizi turistici.