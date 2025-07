Fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea, la presidente Pinotti: "Centro di eccellenza per ricerca e innovazione"

“Questo Polo rappresenta una risposta concreta alle sfide tecnologiche, economiche e geopolitiche legate alla dimensione subacquea, rafforzando la posizione dell’Italia come leader europeo e mediterraneo in un settore cruciale per la sicurezza e lo sviluppo industriale. La Fondazione è un laboratorio di innovazione, uno strumento organizzativo innovativo di carattere amministrativo per favorire e facilitare l’integrazione pubblico – privato in un settore di grande prospettiva come l’underwater”, ha aggiunto il Vice Presidente Luca Andreoli.