Foligno, ucciso un uomo di 75 anni: fermata la figlia per omicidio

L'autopsia ha quindi fatto risalire la morte a circa un mese prima e l'esame ha escluso che fosse avvenuta per cause naturali, mentre è stata ritenuta attribuibile - riferiscono gli investigatori - a un'azione violenta di "strozzamento". Per la donna, bloccata dai carabinieri presso una struttura ricettiva della zona dove alloggiava momentaneamente, è stato quindi disposto il fermo.