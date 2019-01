Foligno, parla l’uomo preso a bastonate durante una rapina: “Si sono accaniti anche su mia moglie e sono scappati”

Attimi di paura quelli vissuti da Americo, l’uomo che è stato aggredito brutalmente durante una rapina in tabaccheria a Foligno, in provincia di Perugia. “Stavo chiudendo il negozio – racconta ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” – e mi sono diretto verso la macchina per aprirla, ma all’improvviso ho sentito colpi alla schiena e alla testa. Sono andato per terra, stordito, ho provato a reagire”.



Un’aggressione brutale e uno spavento che Americo ha dovuto condividere con la moglie Oriana, anche lei presente la sera della rapina: “A me hanno strappato la borsa dalle mani, spingendomi e strattonandomi violentemente”. È stato questo il momento in cui il marito ha provato a salvare sua moglie: “Si sono accaniti contro Oriana, a fine rapina ho provato a raccogliere le chiavi dell’auto e inseguirli ma ero insanguinato e ci vedevo poco. Sono fuggiti”.