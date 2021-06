Foggia, un massaggio cardiaco lungo 75 minuti: così il 118 salva una 37enne 

Facebook

Sembrava non avere più speranze e invece è sana e salva: un massaggio cardiaco di 75 minuti salva la vita a una 37enne in arresto cardiaco. È lo straordinario intervento compiuto dal personale del 118 in provincia di Foggia nella serata di domenica 6 giugno. Dopo una richiesta di intervento con codice rosso, i soccorritori Rocco Paglia e Raffaele Urbano e l’infermiere Domenico Barrea, si sono precipitati sul posto a bordo della loro ambulanza. All’arrivo dei soccorsi la giovane donna, madre di una bambina di pochi anni, era distesa sul letto della propria casa di Celle San Vito senza più battito, ma i sanitari non si sono mai arresi.