Foggia, 91enne si laurea per la 15esima volta: "Divido gli onori con mia moglie"

Il medico in pensione Leonardo Altobelli ha recentemente conseguito l'ennesimo titolo in criminologia

Quindici lauree in 91 anni. Se non è un record, l'impresa realizzata da Leonardo Altobelli ci va molto vicino. Il 91enne medico di Troia, in provincia di Foggia, di recente ha conseguito il quindicesimo titolo di studio della sua carriera universitaria, stavolta in criminologia nel corso di Scienze investigative. "Sono lo studente più anziano del mondo ma ora mi fermo", ha detto Leonardo.

Intervenuto a "Pomeriggio Cinque", il pluirdottor Altobelli ha spiegato di dividere la gioia dei suoi successi accademici con la moglie: "Ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità - ha detto in collegamento con Myrta Merlino -, divido con mia moglie gli onori di queste lauree. Con lei dividiamo sempre tutto". La moglie Gabriella ha rivelato che Altobelli ha impiegato molto tempo negli studi, ma senza mai interferire nella vita di famiglia: "Se gli studi hanno sottratto tempo? Una via di mezzo - ha detto la donna -, certe volte c'era bisogno che lui venisse. Come facevamo per i viaggi? Di solito li facevo da sola o con le mie colleghe perché lui aveva da studiare