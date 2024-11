Fiumicino, Ncc abusivo fugge dai vigili con una cliente a bordo e poi si fa pagare la corsa

Così, un autista romano, residente fuori dalla Capitale, è stato denunciato per sequestro di persona, estorsione e violenza privata, oltre a ricevere la sanzione per noleggio abusivo, che porterà poi al sequestro del mezzo e alla sospensione della carta di circolazione. La rocambolesca fuga è iniziata davanti al Terminal 1 dell'aeroporto romano. Il marito della donna non ha avuto il tempo di salire in macchina, né di aiutare la moglie a scendere ed è rimasto a terra, sotto shock. I vigili lo hanno assistito e, una volta bloccato il complice, hanno fatto scattare le ricerche, risalendo ai dati nel cellulare dell'uomo. La disavventura della donna si è conclusa meno di un'ora dopo, quando l'abusivo l'ha scaricata nei pressi dell'hotel per non farsi riconoscere e si è fatto consegnare i 50 euro della corsa.