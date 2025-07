Ancora incendi a Fiumicino: lunedì mattina sono bruciate la tettoia di legno e un magazzino del cantiere della "liburna", la riproduzione in legno a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana. Il cantiere dell'opera, oggetto di visita di studiosi e scuole, si trova in via del Faro. Le fiamme non hanno intaccato la riproduzione della nave romana, lunga 33 metri, ma sono andate distrutte le attrezzature necessarie alla lavorazione della nave.