Fisco, Simona Ventura a processo per evasione

Simona Ventura è imputata a Milano per dichiarazione infedele dei redditi, tra il 2012 e il 2015, per alcune centinaia di migliaia di euro in relazione a contratti sullo sfruttamento dei diritti di immagine. "Non si tratta in alcun modo di evasione - hanno spiegato i legali della conduttrice tv - ma di una scelta fiscale operata dai professionisti che l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto efficace".