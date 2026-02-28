Firenze, 33enne ucciso in una rissa per un debito: tre arresti
La violenta lite è iniziata in strada per poi trasferirsi in un appartamento dove sono intervenuti i carabinieri chiamati dai vicini
© Carabinieri
C'è una rissa in strada all'origine della morte di Gabriele Citrano, 33enne palermitano residente a Pisa. La lite sarebbe proseguita in un appartamento di via Giuliani, nel quartiere di Rifredi. Tre persone sono state arrestate con le accuse di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è iniziato poco dopo le 2 della notte tra il 26 e il 27 febbraio nei pressi della stazione di Rifredi. Tre uomini avrebbero cominciato a fronteggiarsi in strada, in una lite dai toni subito accesi. Il confronto si è poi spostato all'interno di un'abitazione, dove si trovavano altre due persone.
Trovati coltelli e mazza da baseball
Dopo diverse segnalazioni al 112 da parte dei residenti, i carabinieri sono intervenuti trovandosi di fronte a una scena di estrema violenza. Almeno quattro persone si stavano affrontando armate di coltelli e di una mazza da baseball. Solo dopo ripetute intimazioni gli aggressori hanno interrotto la rissa. A terra sono rimasti tre uomini in stato di incoscienza e con profonde ferite, mentre un quarto è risultato illeso.
I tre feriti arrestati e portati a Sollicciano
Gli altri tre coinvolti, rimasti feriti durante lo scontro, sono stati trasportati all'ospedale di Careggi per le cure necessarie. Una volta dimessi, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Sollicciano. Fondamentali, per la ricostruzione dei fatti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
Il movente: riscossione violenta di un debito
Alla base della vicenda, secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, ci sarebbe il tentativo di riscuotere con la violenza un debito non saldato. Sulla natura del debito sono ancora in corso accertamenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti alla rissa e per definire con precisione la dinamica che ha portato alla morte del 33enne.