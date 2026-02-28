Firenze, 33enne ucciso in una rissa per un debito: tre arresti

Dopo diverse segnalazioni al 112 da parte dei residenti, i carabinieri sono intervenuti trovandosi di fronte a una scena di estrema violenza. Almeno quattro persone si stavano affrontando armate di coltelli e di una mazza da baseball. Solo dopo ripetute intimazioni gli aggressori hanno interrotto la rissa. A terra sono rimasti tre uomini in stato di incoscienza e con profonde ferite, mentre un quarto è risultato illeso.