Firenze, donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo

Fermato un uomo per l'omicidio della donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del parco del castello dell'acciaio. Ancora non è stata resa nota l'identità della vittima dell'omicidio, ma da quanto si apprende, sarebbe una donna di nazionalità tedesca di 44 anni, in Italia senza fissa dimora. L'uomo fermato, sospettato di essere l'autore del delitto, sarebbe lo stesso che martedì 17 febbraio, il giorno precedente alla scoperta del cadavere, aveva infastidito un passante aizzandogli contro un cane e poi avrebbe dato in escandescenze venendo sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Il fermato si trova piantonato in ospedale. Ancora da chiarire il movente e la data del delitto. L'arma dell'omicidio potrebbe essere un lungo coltello trovato non lontano dal corpo della donna.