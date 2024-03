Firenze, 59enne si barrica in casa e uccide la madre: arrestato

L'uomo si era barricato nel loro appartamento in via Santa Lucia, nel quale la polizia ha dovuto fare irruzione. La donna è stata strangolata dal figlio al culmine di una violenta lite avvenuta nel pomeriggio. Il 59enne è un paziente seguito dai servizi di salute mentale della Asl.

A Firenze un 59enne è stato arrestato per l'omicidio della madre 85enne.

Tgcom24

L'uomo aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio, spingendo all'intervento un suo zio. Quest'ultimo è stato aggredito con un pugno e qualcuno ha chiamato l'ambulanza, forse i vicini. I soccorritori non sono però riusciti a entrare nell'abitazione perché il 59enne ci si era barricato. Si è quindi reso necessario l'intervento di vigili del fuoco e polizia, che hanno fatto irruzione in casa e scoperto il corpo dell'anziana.





Quando la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento, il 59enne ha opposto resistenza ed è stato complicato immobilizzarlo: da qui la decisione di sedarlo. Gli agenti sono penetrati passando da una finestra, che è stata raggiunta dalla strada con un'autoscala dei pompieri.