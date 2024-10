Firenze, "stalking condominiale" per l'abbaiare dei suoi tre cani: condannato il proprietario

Lasciava abbaiare ininterrottamente di giorno e di notte i suoi tre labrador nel giardino della sua villetta di Firenze, disturbando il sonno dei vicini, che, per riposarsi, avevano dovuto acquistare un'altra abitazione. Per stalking condominiale un noto ortopedico fiorentino, professore universitario, è stato condannato a un anno e 8 mesi di carcere e al risarcimento danni. Avrebbe, infatti, "creato consapevolmente e volontariamente uno stato di ansia nel dirimpettaio di casa, costringendolo a cambiare abitudini". Si dovrebbe trattare della prima sentenza in Italia per stalking condominiale attuato per mezzo dei cani: "Non ha impedito la situazione".