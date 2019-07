Reggio Emilia, primo caso di stalking condominiale: "sanzionato" un 66enne

Primo caso di "stalking condominiale" a Reggio Emilia. Il questore ha infatti emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 66enne, già noto alle forze dell'ordine, che in tre anni ha perseguitato un vicino che, a suo dire, aveva comprato un bene al quale era interessato, ostacolando le sue attività economiche. La vittima, in tre anni, ha subito danneggiamenti, tentativi di incendio, furti di oggetti di proprietà, lanci di cocci di vetro e chiodi per bucare gli pneumatici delle auto.

Una seconda ammonizione è stata adottata nei confronti di una donna di 47 anni, accusata di atti persecutori verso un coetaneo che di lei non ne voleva sapere. La donna lo ha tempestato di messaggi e mail, fino a costringerlo a cambiare abitudini di vita. I provvedimenti del questore comportano, in caso di reiterazione, la procedibilità d'ufficio per il reato di stalking e un aumento di pena in caso di condanna.