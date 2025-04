Firenze, troppo rumore con i tacchi: condannata a risarcire la vicina con 10mila euro

Il rumore proveniente dall'appartamento sopra può sembrare un fastidio quotidiano per molti, ma per una donna di Sesto Fiorentino è diventato una vera e propria fonte di stress. Dopo mesi di rumori incessanti, causati principalmente dal calpestio su un pavimento in gres porcellanato e dalla caduta di oggetti, lei ha deciso di portare la vicina in tribunale. I rumori, che a volte arrivavano anche durante la notte, sono stati giudicati sufficienti a scatenare un disturbo d'ansia cronica, un malessere riconosciuto dal tribunale, che ha disposto un risarcimento di 10mila euro.