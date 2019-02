Firenze, morta la donna che rinunciò alla chemio per far nascere il figlio

Tutti la ricorderanno per il suo sorriso e la forza di volontà: Caterina Morelli è morta a soli 38 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Fece scalpore la sua decisione, quattro anni fa, di non sottoporsi a chemioterapia per portare a termine la gravidanza da poco scoperta. Quella scelta d'amore è oggi un bambino di sei anni di nome Giacomo.

Centinaia di persone hanno gremito la basilica della Santissima Annunziata a Firenze per dare l'ultimo saluto a Caterina. Nel 2012 le fu diagnosticato un tumore al seno, si era appena sposta e da poco aveva scoperto di essere rimasta incinta del secondo figlio. Ma lei, medico, volle tenere il bimbo e rinunciò a sottoporsi alla chemioterapia, non compatibile con la maternità.



Portò avanti la gravidanza seguendo cure più tollerabili, per il suo stato, grazie anche ai medici dell'Istituto europeo di Oncologia di Milano. Poi, nato il secondogenito Giacomo, si sottopone anche a interventi chirurgici per l'asportazione del tumore e terapie di chemio che sembrarono aver risolto la patologia.



Invece nel 2015 le viene diagnosticato un altro tumore, più esteso e aggressivo. Caterina Morelli si cura ancora, con importanti cicli di chemioterapia. Ma dal settembre 2018 la sua salute peggiora nettamente. A gennaio alla figlia maggiore Gaia viene fatta anticipare la Prima Comunione perché la madre possa essere presente, poi pochi giorni dopo entra in coma.



Ai funerali tanta commozione e anche un'enorme striscione: "Cate sei volata in cielo di Firenze per renderla più luminosa e bella". Anche allo stadio Franchi nella partita Fiorentina-Napoli è stato mostrato uno striscione "Ciao Cate". Numerose le dimostrazioni di affetto pervenute alla famiglia.