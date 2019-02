Avellino, morto il 17enne che si svegliò dal coma e volle vedere Juventus-Napoli

Il 29 settembre, dopo essersi svegliato dal coma, Dario ha chiesto subito al personale sanitario di poter vedere la partita. E' scattata così una gara di solidarietà per cercare di esaudire il suo desiderio: i genitori di altri piccoli pazienti ricoverati si sono attivati e gli hanno procurato un tablet per seguire il match degli azzurri.



Anche nel giorno dell'addio i familiari hanno rispettato il suo credo calcistico, che lo ha sostenuto in questi anni difficili durante i quali ha combattuto contro la malattia, e hanno scelto di seppellire Dario con la tuta del Napoli calcio.



Il vice presidente della società partenopea, Edoardo de Laurentiis, non ha mai fatto mancare il suo supporto e ha inviato un messaggio di cordoglio ai suoi parenti per la scomparsa di Dario. I funerali si terranno a Caivano (Napoli), città dov'è nata la madre del ragazzo. A celebrarli sarà il parroco "antiroghi", don Maurizio Patriciello.