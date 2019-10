Firenze, Montale rischia lo sfratto: scaduta la concessione per la tomba

Il premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale rischia lo sfratto. La concessione del loculo al cimitero San Felice a Ema di Firenze, dove lo scrittore genovese riposa dal 1981 insieme alla moglie Drusilla Tanzi, è scaduta da otto anni. Secondo le parole del quotidiano on-line Nove da Firenze, nessuno avrebbe risposto al bando del Comune per la conferma.

Sempre il quotidiano fiorentino ha invitato i cittadini a recarsi davanti alla tomba di Montale in occasione del 123esimo anniversario della sua nascita, avvenuta il 12 ottobre 1896 a Genova. La tomba dello scrittore risulta tra quelle presenti nel bando comunale per confermare le concessioni scadute: nel caso in cui nessuno risponda all'annuncio, i suoi resti saranno spostati nell'ossario del cimitero.