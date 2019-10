Torino, in preghiera alla tomba del Duce: licenziato portavoce dell'assessore alle Politiche sociali in Piemonte

Era stato fotografato mentre pregava sulla tomba di Benito Mussolini. Ma, oltre all'immagine si Facebook, erano stati anche i suoi post a scatenare le polemiche. Messaggi come questo: “La donna deve obbedire, Parole e pensieri di Benito Mussolini: nel nostro Stato essa (cioè la donna ndr) non deve contare”.

Inutili i tentatvi di difesa da parte del 28enne, che non si è mai definito fascista , piuttosto " ragioniere di titolo e professione, giornalista per passione" , giustificando le sue uscite come bravate da ragazzo dovute all'età. Ma evidentemente non è bastato. .Alla fine l'assessore alle Politiche sociali delle Regione Piemonte Chiara Caucino, ha ceduto alla pressione dei media e ha licenziato Andrea Lorusso.