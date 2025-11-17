Criminalità a Firenze, i residenti: "Chi delinque deve avere paura"

Lo sfogo dei cittadini a "Fuori dal coro"
© Da video
"Le persone che delinquono devono avere paura. Perché non hanno paura". È lo sfogo di una residente di Firenze che, come altri cittadini del capoluogo toscano, lamenta episodi di criminalità e delinquenza che producono insicurezza in città. "Se sono extracomunitari e fanno qualcosa che non devono fare devono tornare a casa loro - dice la donna a "Fuori dal coro" -. Non si possono tenere qui. A far cosa?"
Tra gli episodi registrati negli ultimi mesi, risse, furti e aggressioni, oltre allo stupro di una ragazza in pieno centro storico. È stato diffuso anche un video in cui un giovane incappucciato distrugge la vetrina di un concessionario. Intorno, diverse persone hanno provato a fermarlo, ma lui le avrebbe minacciate con un coltello. "Bisognerebbe allontanarli - dice un uomo che sostiene che l'80% di questi reati è compiuto da immigrati - Firenze non è più dei fiorentini, è di queste altre persone, purtroppo". "È una cosa invivibile", dice.
A "Fuori dal coro" c'è anche la testimonianza di un giovane che racconta di un'aggressione subita in gruppo. "Mi accerchiano 6 ragazzi mentre mi toccano le tasche. Tirano fuori l'ombrello e con la punta iniziano a tirarmelo nell'occhio - racconta - nel mentre ricevo pugni dall'altra parte". "Un ragazzo estrae un coltello e dice testuali parole: 'Ti buco'". Tra degrado e violenze, la percezione dei cittadini è che episodi come questi siano aumentati negli ultimi tempi, provocando un diffuso senso di insicurezza in città.