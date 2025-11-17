Criminalità a Firenze, i residenti: "Chi delinque deve avere paura"

Tra gli episodi registrati negli ultimi mesi, risse, furti e aggressioni, oltre allo stupro di una ragazza in pieno centro storico. È stato diffuso anche un video in cui un giovane incappucciato distrugge la vetrina di un concessionario. Intorno, diverse persone hanno provato a fermarlo, ma lui le avrebbe minacciate con un coltello. "Bisognerebbe allontanarli - dice un uomo che sostiene che l'80% di questi reati è compiuto da immigrati - Firenze non è più dei fiorentini, è di queste altre persone, purtroppo". "È una cosa invivibile", dice.