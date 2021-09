Firenze, cinque ragazzi in coma etilico in tre giorni

All'ospedale sono arrivati anche i genitori, avvisati da alcuni amici. In base alle informazioni raccolte dagli agenti della squadra volante, il 14enne avrebbe bevuto alcolici ad una festa privata. Sull'episodio sono in corso verifiche, anche per capire se la festa sia stata organizzata in un'abitazione o nel parco.

Sempre a Firenze, la sera di sabato tre 15enni sono finiti in ospedale, senza gravi conseguenze, per essersi sentiti male dopo aver bevuto alcolici comprati in un minimarket. Venerdì un 17enne era stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver bevuto alcolici in un locale di via San Biagio a Petriolo. Anche su questi episodi sono in corso accertamenti della polizia.