Firenze, costringevano i figli a mangiare cibo per gatti e a fare la doccia solo una volta al mese: condannati i genitori

Un uomo di 82 anni e la moglie 64enne sono stati condannati a Firenze rispettivamente a 20 e 16 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati nei confronti dei figli. A denunciare quanto stava accadendo è stata la figlia della coppia, che nel 2019, a 22 anni, ha trovato la forza per raccontare le violenze subite fin da bambina: abusata per sei anni dal padre, picchiata e umiliata insieme al fratello per nove. La giovane era costretta a mangiare croccantini per il gatto, a doversi svegliare alle cinque del mattino per seguire i riti di purificazione, pregando in latino, perché il padre la riteneva il diavolo, e poteva fare la doccia una volta al mese. E lo stesso accadeva al fratello minore.