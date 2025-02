Firenze, abusa del figlio e filma le scene di sesso: condannata una 53enne

Quattro anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. È la condanna inflitta dal gip del tribunale di Firenze a una donna di 53 anni, originaria di Arezzo ma che da tempo vive a Firenze, accusata di aver abusato del figlio di 11 anni e di aver ripreso gli atti sessuali con il cellulare. Il pm aveva chiesto 7 anni. I genitori si erano separati nel 2021, il figlio viveva con la mamma e trascorreva qualche weekend con il padre. In occasione di un incontro, il piccolo aveva chiesto di riparargli il cellulare. L'uomo, per risolvere il problema, secondo l'accusa, aveva scoperto nel telefono un book con le immagini. L'uomo ha quindi denunciato la ex moglie ed è stata aperta un'inchiesta. La sentenza al termine del processo in abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena.