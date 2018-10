Firenze, 61enne muore dopo un’operazione per rimuovere i calcoli

Non riesce quasi a parlare Caterina, la moglie di Luigi Esposito, l’uomo morto dopo una colecistectomia. Entrato giovedì scorso nell’ospedale di Careggi, subito dopo l’intervento aveva iniziato ad accusare forti dolori: “Gli ero accanto, provavo a tranquillizzarlo, a ripetergli che il dolore era normale” dice la moglie in lacrime.



Luigi viene dimesso anche se quei dolori non sono passati. Una volta tornati all’ospedale appare chiaro che la situazione sia compromessa: “E' stato confermato dal chirurgo che l'ha operato che purtroppo hanno sbagliato ed è stato perforato il dotto biliare”. Per Luigi non c’è stato più nulla da fare: dopo una seconda operazione, eseguita per cercare di salvargli la vita, il 61enne non ce l'ha fatta. La moglie Caterina non accetta questa morte e si sfoga: “Non si può morire così nel 2018”.