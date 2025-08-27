Fiocco arcobaleno al Comune di Padova per la nascita del figlio, l'assessora neomamma: "Dispiaciuti per l'odio"

"No, cara Signora. Si nasce maschi o si nasce femmine, e la sua ideologia non potrà mai cancellare queste differenze. Lei è una politica di sinistra e ha deciso di gestire la sua gravidanza come un fatto pubblico. Oggi, con la nascita di suo figlio, ha scelto di portare avanti la sua battaglia politica, strumentalizzando un neonato a fini propagandistici. Auguro a suo figlio ogni bene, soprattutto di crescere in maniera sana ed equilibrata. I bambini sono soggetti fragili, hanno bisogno di certezze, di punti fermi, non di una madre che gli dica che può sentirsi maschio e femmina. Dire che suo figlio si costruirà da solo la propria identità rappresenta la follia ideologica e il fallimento educativo. Si può, e si deve, educare al rispetto senza snaturare un essere umano; si può educare un figlio senza prevaricarlo con la propria ideologia. Lei mi fa paura. Augura a suo figlio di non crescere omofobo; io gli auguro di non crescere confuso, privo di identità e libero. Libero da quell'ideologia gender che la madre, esternandola al mondo per fini politici, ha voluto sperimentare sul sangue del suo sangue". Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione rivolgendosi all'assessora padovana.