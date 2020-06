Finta mail su App Immuni fa scaricare virus informatico 

Una campagna di virus informatici investe l'Italia nel giorno in cui viene resa disponibile l'App Immuni. Il virus si chiama FuckUnicorn e diffonde un ransomware (virus che prende in ostaggio i dispositivi e poi chiede un riscatto) con il pretesto di far scaricare un file denominato Immuni. Si diffonde con una mail che invita a cliccare su un sito fasullo che imita quello del Fofi, la Federazione Ordini dei farmacisti italiani.