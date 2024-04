Fine del Ramadan, azienda di scarpe chiude: il 30% degli operai è musulmano

Tgcom24

I dipendenti musulmani - L’azienda - scrive il "Corriere della Sera" - fondata nel 1967 a San Miniato in provincia di Pisa dove ha ancora il suo quartier generale, è leader italiana nella produzione di suole per scarpe di lusso e a oggi conta all’incirca 600 dipendenti in tutta Italia di cui il 25 per cento è di origine straniera. Questa percentuale si alza nelle tre sedi venete, arrivando a oltrepassare il 30 per cento: nonostante la comunità più presente sia quella bengalese, molti sono i lavoratori musulmani provenienti da Pakistan, Albania, Marocco, Senegal, Tunisia e Romania.

Il ceo: "La scelta giusta" - "Ci è sembrata la scelta più giusta – afferma il ceo sempre al Corriere - Quella musulmana è una comunità importante per noi, sulla quale nel corso degli anni abbiamo investito tanto, in primis accompagnandoli in un percorso di formazione integrale ma anche fornendo alloggi a tutti quei lavoratori che non ne avevano uno. Fino a che ne hanno bisogno, i nostri dipendenti sanno di poter contare sul nostro appoggio. Siamo felici che tutti abbiano reagito con grande entusiasmo alla nostra decisione". Per loro, aggiunge, "è una festa tanto significativa da essere paragonata al nostro Natale, perciò per dimostrare ancora una volta quanto la loro comunità è importante per noi, nei limiti del possibile continueremo a chiudere in occasione di questa ricorrenza. Per il momento soltanto per questa, non per altre".

Tutti i dipendenti entusiasti - Non soltanto i lavoratori musulmani hanno apprezzato la scelta presa dal direttivo dell’azienda, anche i dipendenti italiani l’hanno accolta di buon grado. Questo è il primo anno in cui l'azienda ha deciso di spegnere i macchinari di tutte le sedi produttive per permettere ai propri lavoratori di festeggiare la conclusione del mese di Ramadan con le famiglie, ma con la promessa di portare avanti questa iniziativa anche in futuro.