Filippo Turetta dopo la condanna: "Sono sereno, ero preparato"

Mentre in aula ascoltava la sentenza di ergastolo, Turetta è rimasto in silenzio e non ha parlato neppure dopo, quando la Polizia penitenziaria lo scortava dentro il cellulare nel viaggio di ritorno a Verona, dove ha trascorso la prima notte con un orizzonte di carcere a vita. Come tutti nella terza sezione, Turetta condivide la cella con altri compagni; non lavora - questa sezione non prende parte alle attività lavorative - e nei lunghi giorni fa poco o nulla. Frequenta un corso di perfezionamento di inglese, legge libri, e pare stia imparando a suonare uno strumento, forse per entrare nella band musicale dell'istituto.