Il caso dei fidanzati di Policoro, nuovo esposto in Cassazione: "Come Garlasco, valutare la condotta dei magistrati che indagarono"

Come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno il caso di Policoro riporta alla memoria quello di Garlasco. Anche per la morte dei fidanzatini le indagini sarebbero state segnate da perizie contrastanti, ipotesi divergenti e da un lungo percorso giudiziario. Come accadde a Garlasco, anche a Policoro il nodo delle prime ore successive al ritrovamento dei corpi rimane centrale. La perizia del professor Bruno - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - ha risaltato un dato che, secondo la famiglia Orioli, potrebbe aver inciso sull’intera inchiesta: la presenza sulla scena di diverse persone e di alcuni comportamenti che avrebbero potuto compromettere la conservazione di elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Da qui, la richiesta di un nuovo esame complessivo degli atti. Nell'istanza di avocazione sono elencati passaggi istruttori che, secondo i richiedenti, non sarebbero mai stati compiuti o approfonditi in modo adeguato. Tra questi, l’acquisizione dei tabulati telefonici del 23 e24 marzo 1988, l’escussione di 28 testimoni ritenuti chiave, la riesumazione dei corpi con moderne tecnologie medico-legali e una perizia comparativa sui corredi fotografici originali e ufficiali, per verificare eventuali manomissioni della scena del crimine.