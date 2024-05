Fidanzati morti a Secondigliano, il papà del giovane si suicida nel garage dove trovò i cadaveri

Il suicidio due mesi dopo

Era stato proprio lui, lo scorso 16 marzo, a fare la terribile scoperta nel box di casa sua: le indagini avevano poi rivelato che la morte dei due giovani fu un terribile incidente: per una tragica fatalità, Vincenzo e Vida erano passati dal sonno alla morte respirando i gas di scarico. Alfredo, che gestiva una pizzeria a Fuorigrotta, probabilmente non era riuscito a superare il trauma di quel lutto. E ora per lui il destino di un'identica morte.