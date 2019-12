Festività nel 2020, solo due "ponti" in tutto l'anno: ma il 2021 sarà peggio

Amanti delle gite fuori porta e dei fine settimana lunghi, l'anno che verrà non promette bene. Nel 2020 ci saranno infatti solo due "ponti": annotate quello del 1 maggio (la Festa dei lavoratori cadrà di venerdì), e quello del 2 giugno (la Festa della Repubblica sarà di martedì) . Le restanti festività saranno infrasettimanali o cadranno nel weekend. Ma se il futuro anno bisestile non promette bene, il 2021 sarà ancora peggio con zero "ponti".