Natale e Capodanno, gli italiani aumentano il budget per i viaggi di fine anno: +13% prenotazioni nel 2019

Quest'anno le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale e Capodanno crescono del 13% rispetto al 2018 e aumenta il budget dedicato ai viaggi . E' quanto emerge dai dati dell' Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi , secondo cui circa il 50% delle prenotazioni è stato effettuato con ampio anticipo. I single scelgono resort adults only e viaggi itineranti. La tendenza è di includere al momento della prenotazione esperienze particolari.

Alle vacanze non si rinuncia Secondo l’ASTOI (che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano), si registra una maggiore propensione verso il segmento premium o lusso. Il viaggiatore è disposto ad aumentare la spesa dedicata al viaggio, in cambio di una maggiore qualità di prodotti e servizi, cura dei dettagli e soprattutto di consulenza, assistenza e garanzie. La durata media di viaggi e vacanze è di 8 giorni, che si riducono a 5 nel caso di Emirati Arabi ed Europa, e che salgono a 10 nel caso di tour in destinazioni intercontinentali.

Chi sono i viaggiatori In prevalenza viaggiano di più le persone fra 35 e 70 anni. Durante le festività prevale la tendenza di viaggio in coppia o famiglia e si predilige meno il viaggio di gruppo, si tratti di rilassarsi sulla spiaggia, di optare per un self drive negli States o di farsi confezionare un tour tailor made in Oman o in Indocina. Chi sceglie invece di aggregarsi a un viaggio di gruppo, preferisce numeriche da 8 a 12 partecipanti. I single non si lasciano scoraggiare dai supplementi. Scelgono viaggi itineranti, sia individualmente sia iscrivendosi a tour di gruppo. Per il mare prediligono hotel e resort adults only. Le mete più gettonate per trascorrere le feste invernali sono state Mar Rosso, Caraibi (Rep. Dominicana, Cuba, Giamaica), Zanzibar, Capo Verde, Canarie, New York e Dubai.

Prenotazione di esperienze particolari I viaggiatori che dall’Italia partono per l’estero chiedono di prenotare alcuni servizi dall’Italia, per avere la garanzia di usufruirne in loco e di contare sulla selezione fatta da esperti. Al mare chiedono di conoscere prima le escursioni fruibili, che sono diventate un fattore primario nella scelta della destinazione o del resort. Nel caso di città, come quelle negli Stati Uniti o negli Emirati, chiedono di prenotare city tour con guida, ingressi a musei, eventi sportivi, spettacoli teatrali, cerimonie gospel, cenoni in locali di tendenza. In montagna chiedono di bloccare subito lezioni con maestri di sci e skypass.

Le mete preferite dei vacanzieri di fine anno Gli italiani hanno prenotato viaggi quasi in tutti i continenti. Gli amanti dell’abbronzatura e del mare hanno optato principalmente per Maldive, Caraibi, Tailandia, Zanzibar e Sud-est asiatico, con ampio gradimento anche per il vicino Mar Rosso egiziano. Gli appassionati di viaggi hanno mostrato di prediligere Stati Uniti ed Emirati Arabi, con un certo interesse anche verso Nilo, Perù e Colombia. Parlando di capitali europee sono emersi due dati interessanti. Tengono Londra, Vienna e Praga, calano le città più note come ad esempio Berlino e Madrid, a favore di quelle russe e baltiche.