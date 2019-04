Viaggi, aprile come Ferragosto: boom di prenotazioni per Pasqua e per i ponti

Gli italiani, sottolinea l'Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi (l'Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano), hanno prenotato viaggi e soggiorni con durata da 6 a 15 giorni. Indipendentemente dalle mete e dal budget, complice la lunga chiusura delle scuole, si è deciso di approfittare delle combinazioni favorevoli offerte dal calendario. Il budget medio a persona ha oscillato fra i 1.200 euro (viaggi in Europa e soggiorni balneari medio raggio) a 2.500/4mila euro (viaggi lungo raggio) fino a 7mila/9mila euro (segmento lusso).



LE DESTINAZIONI PIU' RICHIESTE - In Italia sono piaciute le settimane sulla costiera amalfitana e il relax al mare in Sicilia, mentre in Europa hanno vinto le settimane culturali in Spagna, Austria, Francia e Scandinavia. Il medio raggio è stato appannaggio dell'Egitto, che ha visto crescere le crociere sul Nilo oltre che il Mar Rosso. A Sharm El Sheikh e a Marsa Alam sono state organizzate rotazioni extra di charter per soddisfare la domanda e i riempimenti dei resort hanno complessivamente sfiorato l'over booking. Come soggiorno balneare, la destinazione evergreen è ancora una volta l'arcipelago delle Maldive, mentre nei Caraibi si evidenzia la ripresa della Repubblica Dominicana.



I tour culturali o naturalistici hanno mostrato sfaccettature molto variegate. Grande interesse è stato mostrato verso Iran e Giordania, seguiti da Marocco e Russia. Nel continente africano le prenotazioni hanno premiato Kenya, Tanzania, Sudafrica, Togo, Ghana, Benin. Il Giappone si attesta in ogni stagione come una delle destinazioni più desiderate dagli italiani. Nella zona degli Emirati, grandi performance per il Sultanato dell'Oman. Australia, Oceano Pacifico, Estremo Oriente e Sri Lanka hanno attratto numerosi viaggiatori. Le destinazioni che invece hanno riscosso meno successo rispetto al passato per le vacanze primaverili sono state Gran Bretagna e Oceania.



NUOVE TENDENZE - L'Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi ha rilevato la crescita di due trend di vacanza: i vaggi esperienziali sono sempre più richiesti. Questa tipologia può dare la spinta al turismo organizzato perché è molto difficile per il singolo individuo individuare e prenotare viaggi tailor made, con esperienze inedite, a contatto con le popolazioni locali, con sistemazioni e trasporti che sfuggono ai canoni dell’on line. La consulenza e gli strumenti degli esperti sono armi vincenti. In occasione dei ponti primaverili 2019 sono arrivate moltissime richieste per personalizzare circuiti in Giappone e Cina, Stati Uniti, Giordania e Iran. Anche mete da tempo presenti sul mercato come Brasile, India, Turchia, Malta o Cipro sono state richieste con tagli particolari, con attività e alberghi ad hoc. Ci sono state richieste di tour esperienziali anche in Grecia, Armenia, Cuba, Oman e Sri Lanka. Da segnalare la crescita esponenziale di cluster di prodotto, in particolare mototurismo, vacanze a cavallo o dedicate alla pesca.



Il secondo ambito lifestyle è legato al lusso. In assoluto l'orientamento è verso i top resort delle Maldive; tutti gli associati che le programmano hanno evidenziato questo atteggiamento da parte dei consumatori italiani. Come mare, il lusso è ricercato anche nelle isole di Polinesia e Bahamas. Nei circuiti, la richiesta ha virato verso Giappone, Stati Uniti, Oman, Sudafrica e Australia.



ANTICIPAZIONI ESTATE 2019 - L'Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi ha analizzato le proiezioni della prossima estate, per capire se e come il grande successo dei ponti primaverili abbia influito. I mesi leggermente a rilento sono maggio e luglio, mentre giugno e agosto stanno registrando molte prenotazioni, anche grazie alle formule di advance booking. Il Nord Africa, con il Mar Rosso e la ripresa della Tunisia, sta trainando l’estate, soprattutto quella delle famiglie con bambini.