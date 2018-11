Festini e chat hot, è scandalo in parrocchia a Foggia: la Curia indaga su Don Michele

Lui è Michele De Nittis, per tutti Don Michele, parroco di Candela, comune di 2800 abitanti in provincia di Foggia. Un paese piccolo in cui tutti si conoscono e dove la parrocchia è un punto di riferimento, ma potrebbe non esserlo più. Da agosto infatti De Nittis non è più il parroco, sostituito dal vescovo padre Michele Centola a causa di una brutta storia: sugli smartphone degli abitanti hanno iniziato a comparire foto hot del parroco e di festini a luci rosse in cui lui stesso ero coinvolto, assieme ad altre persone.



A "Pomeriggio Cinque" parla Giuseppe, un ex seminarista accusato ingiustamente proprio da Don Michele: “Puntò il dito contro di me, ma fortunatamente è una storia passata. Le hanno viste tutti quelle foto e anche le foto delle chat in cui chiede età e aspetto dei ragazzi che partecipavano a queste feste”. Poi Giuseppe spezza però una lancia in favore della diocesi: “Devo dire che sono intervenuti prontamente, non era scontato e hanno mantenuto intatto il buon nome del nostro paese”.