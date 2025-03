Ferrovie, al via la sperimentazione delle bodycam per il personale di sicurezza

In Liguria prende il via la sperimentazione delle bodycam per gli operatori di Fs Security (Gruppo FS Italiane). Per i prossimi quattro mesi, dieci dispositivi saranno messi a disposizione del personale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e proteggere sia i lavoratori che i passeggeri nelle stazioni e sui principali percorsi ferroviari della regione. L'iniziativa, che prevede una partecipazione volontaria, ha visto un'ampia adesione, segno dell'interesse del personale per strumenti che possano rafforzare le misure di sicurezza esistenti. La sperimentazione inizierà nelle prossime settimane anche in Piemonte, Toscana, Puglia e in seguito in Lombardia.