Ferrara, tenta di rapire una bambina di 3 anni: fermato dalla nonna

Fermato il tentativo di rapimento, le due donne, di nazionalità romena, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara, che, intorno alle 21, si sono precipitati sul posto per iniziare immediatamente le indagini. Grazie all'identikit fornito dalle due, le forze dell'ordine hanno rintracciato un 25enne indiano, riconosciuto poi dalle vittime e da alcuni testimoni. Il rapitore è stato accompagnato in caserma per l’interrogatorio. Ai militari ha raccontato il motivo del rapimento: "Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via". La ricostruzione non ha però convinto gli inquirenti, che lo hanno denunciato per sequestro di persona aggravato dal coinvolgimento di un minore. I militari, inoltre, hanno appurato che il giovane indiano non conosceva madre e nonna della bambina.