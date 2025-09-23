Ferrara, prof invia in un mese oltre 10mila messaggi hot all'alunna 12enne

Secondo le accuse, il professore avrebbe approfittato del suo ruolo per condizionare la studentessa, assumendo atteggiamenti sempre più morbosi, spingendosi persino alle carezze. Tra docente e alunna ci sarebbero state anche chiamate e videochiamate, ma, dall'analisi dei dispositivi dei due, non sarebbero stati trovati scambi e invii di foto e video della 12enne. La vicenda è stata resa nota da Il Resto del Carlino.