Ferrara, prof invia in un mese oltre 10mila messaggi hot all'alunna 12enne

Il docente, denunciato, si è scusato offrendo 4mila euro di risarcimento per evitare processo e condanna penale. Il legale della vittima respinge la proposta perché "irrisoria"
© Da video
Un professore di scuola media del Ferrarese ha inviato in un mese oltre 10mila messaggi hot a un'alunna di 12 anni ed è stato denunciato dalla madre della ragazzina. Già sospeso dall'attività didattica, il docente, un 47enne, è stato rinviato a giudizio per il reato di adescamento di minore. L'uomo ha presentato in tribunale un risarcimento di 4mila euro alla famiglia della vittima, per evitare il processo e la condanna penale. Nel corso dell'udienza predibattimentale al giudice ha chiesto la messa alla prova con lavori socialmente utili.
Così facendo, il professore si è scusato per la sua condotta, ammettendo di aver causato sofferenze all'alunna inviandole messaggi Whatsapp in cui le raccontava le proprie fantasie erotiche e invitando la 12enne a compiere atti sessuali. I fatti risalirebbero a un anno fa. Il risarcimento proposto è stato rifiutato dal legale della vittima perché ritenuto "irrisorio" in base alla gravità delle condotte.
Secondo le accuse, il professore avrebbe approfittato del suo ruolo per condizionare la studentessa, assumendo atteggiamenti sempre più morbosi, spingendosi persino alle carezze. Tra docente e alunna ci sarebbero state anche chiamate e videochiamate, ma, dall'analisi dei dispositivi dei due, non sarebbero stati trovati scambi e invii di foto e video della 12enne. La vicenda è stata resa nota da Il Resto del Carlino.
Commenti (0)