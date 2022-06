Ferrara, a 11 anni affetta da anoressia ma non trova un ricovero adeguato: posti esauriti o paziente troppo giovane

È il caso di una ragazzina di 11 anni che da alcuni mesi convive con una forma di anoressia nervosa. Il padre voleva far ricoverare la figlia in un centro adeguato, dove avrebbero potuto curarla grazie all'intervento di specialisti, ma diversi istituti l'hanno rimbalzata .

"Tutto è iniziato a febbraio. Ha cambiato umore – racconta il padre a Quotidiano Nazionale – Ha incominciato a togliere il secondo, a dividere il piatto a metà, a mangiare solo una parte. Quando ha rifiutato l’acqua, l’alternativa era solo il ricovero ". Da lì inizia la ricerca di una struttura che abbia a disposizione un’equipe specializzata di psichiatri, psicologici, nutrizionisti in grado di combattere questa malattia costringe il proprio corpo a un

lento e costante declino

"Ho chiamato

Sant'Orsola di Bologna

mille cliniche, anche ilspiega il genitore - Piene, oppure mi dicono che mia figlia è troppo piccola".

Sono

108

Fiocchetto Lilla

aumento del 40%

paradossale

i centri di assistenza in Italia ma la loro distribuzione sul territorio è lacunosa. I casi sono superiori alla capacità di risposta che il sistema sanitario può offrire. Soprattutto a causa della "riconversione" di molte strutture per far fronte alla pandemia. Il 15 marzo, in occasione della giornata del, l'Iss (Istituto superiore della Sanità) ha pubblicato alcuni atti che rivelavano unin epoca Covid. Roberta Pacifici, direttore dell'ente, sostiene che, oltre al basso numero di centri che accolgono i più piccoli, c'è carenza di pediatri o del tecnici della riabilitazione psichiatrica. Una situazionevisto l'aumento di casi di disturbi alimentari tra i più giovani.