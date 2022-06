Trieste, spingeva minorenni al raggiungimento dell'anoressia: denunciato "coach Pro-Ana"

La Polizia di Stato ha identificato un soggetto che all'interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma social spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell'anoressia.

L'uomo, che si faceva chiamare "coach Pro-Ana", è stato denunciato: si tratta di un libero professionista di 40 anni residente in centro Italia, già condannato per pornografia minorile e che sui suoi profili social e sul proprio blog si presentava come medico pur non avendo mai conseguito l'adeguato titolo di studio. L'operazione - denominata "Free Angels" - della Polizia Postale di Trieste e Udine con il coordinamento del CNCPO (Centro Nazionale di Coordinamento alla Pedopornografia Online) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma nasce da una segnalazione fatta da una 15enne, da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti anticonservativi.