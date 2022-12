Fernanda Lessa, clandestina a causa della lentezza della burocrazia

Vive da anni con il marito e le figlie sulle colline torinesi, eppure, a causa della lentezza della burocrazia italiana, sulla carta l'ex top model Fernanda Lessa è una clandestina.

"Pensavo che il matrimonio fosse sufficiente per avere automaticamente la cittadinanza, così ho lasciato scadere il mio permesso di soggiorno. Da lì è partita la mia odissea", racconta l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" all'inviata di "Striscia la Notizia", che decide quindi di accompagnarla in questura a Torino.

Qui la situazione di chi deve ottenere il permesso di soggiorno è molto complicata, tra rinvii, scatti di nervosismo e file chilometriche già alle sei della mattina.