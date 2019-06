Fermo, carabiniere accoltellato alla schiena: arrestato 46enne

Un carabiniere è stato accoltellato alle spalle in strada a Montegranaro (Fermo) intorno alle 23 di sabato da un marocchino di 46 anni. Il militare, un brigadiere di 59 anni, è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, regolare in Italia, è stato arrestato: era ubriaco e infastidiva le persone in un locale, quando i militari sono intervenuti per allontanarlo.

Il militare ha subito una ferita intrascapolare, con la lama che è entrata per pochi centimetri, arrivando a sfiorare un polmone e provocando un versamento ematico. Per questo motivo il brigadiere, ricoverato all'ospedale di Fermo, viene sottoposto a drenaggi e, una volta conclusi, sarà verosimilmente sciolta la prognosi.



L'aggressore arrestato deve rispondere di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Era stato allontanato da un locale del centro, dove c'erano anche altre persone. Dopo averlo identificato, i militari stavano per allontanarsi quando lui si è scagliato contro il brigadiere, colpendolo alla schiena.



Il sindaco di Montegranaro: "Siamo scossi" - "Esprimo la più profonda solidarietà al carabiniere ferito durante un controllo di sicurezza in una zona di Montegranaro. Un fatto gravissimo che mi ha personalmente scossa, così come tutta la cittadinanza". Lo scrive sul profilo Facebook del Comune marchigiano il sindaco Ediana Mancini. "Mi sono sincerata sin dal momento dell'accaduto delle condizioni del militare ferito nell'espletamento del suo dovere, al quale esprimo la mia vicinanza e quella dell'amministrazione, con l'augurio di una pronta guarigione. Un abbraccio, inoltre, va alla sua famiglia, così come un forte e sentito ringraziamento all'Arma dei carabinieri che è sempre in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza, mettendo anche a repentaglio la vita dei proprio uomini e delle proprie donne". Il primo cittadino ribadisce "come il fatto accaduto sia di una gravità inaudita e inaccettabile, auspicando che soggetti così pericolosi vengano puniti severamente, come previsto dalle nostre leggi"



Forze dell'ordine sotto attacco, numeri allarmanti - Quello di Montegranaro è solo l'ultimo episodio di aggressione nei confronti di ufficiali delle forze dell'ordine. I numeri parlano chiaro: in tutto il 2018 sono state registrare 2.646 aggressioni, per una media di sette uomini di polizia feriti al giorno. Nel 47,8% dei casi a commettere violenze contro le divise sono stati immigrati. A denunciare il tutto ci ha pensato l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, secondo la quale è l'Arma dei carabinieri quella più colpita dagli attacchi, di italiani e stranieri. I militari, nel corso del 2018, hanno subito 1.210 aggressioni, contro le 1.137 che ha dovuto fronteggiare la polizia. A seguire, ecco gli uomini della polizia locale, che nel 2018 hanno subito 305 aggressioni. Infine, tutte le altre forze dell'ordine, che mettono assieme un centinaio di violenze. Tutti numeri in netto aumento rispetto al 2017. Il che è inquietante.