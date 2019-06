Roma, cerca di sedare una lite tra coniugi, poliziotto accoltellato: è grave

Un poliziotto è stato accoltellato da un uomo che stava litigando con la moglie nella sua casa di Roma , nella zona di Tor Bella Monaca . L'agente era arrivato in volante dopo la segnalazione di una violenta lite tra coniugi ed è intervenuto per fermare l'uomo, che aveva picchiato la moglie. Ma questo ha cercato di scappare in auto, ha estratto un coltello e ha colpito l'agente, che cercava di fermarlo.

L'aggressore ha infatti prima tentato di investirlo e, alla reazione dell'agente, l'ha accoltellato. Il poliziotto si è accasciato al suolo, perdendo molto sangue e i colleghi lo hanno caricato in auto per portarlo in ospedale. L'aggressore, 60 anni, è stato bloccato ed è ora accusato di tentato omicidio. L'agente, ricoverato all'Umberto I, ha un trauma toracico ed è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



L'uomo arrestato ha precedenti penali. Suo figlio è il giovane che, a novembre 2016, morì in uno schianto in auto mentre stava fuggendo inseguito dalla polizia e imboccò contromano una rampa che da Tor Bella Monaca va sul Raccordo anulare.



Trenta: "Fatto intollerabile" - Sul caso è intervenuto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha affermato: "Quanto accaduto è gravissimo e intollerabile. Agli uomini e alle donne della polizia di Stato, che tutelano la nostra sicurezza, tutta la mia vicinanza e solidarietà".