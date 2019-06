Un carabiniere 41enne è morto nella notte a Terno d'Isola, nella Bergamasca, travolto da un'auto a un posto di blocco. A quanto pare l'automobilista che ha investito il militare stava guidando in stato di ebbrezza. L'uomo, un cuoco 34enne di Sotto il Monte, è stato arrestato per omicidio stradale. Ha un precedente simile: nel 2018 gli era già stata ritirata la patente per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.