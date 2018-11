Carabiniere travolto e ucciso da un treno durante inseguimento, si costituisce il ladro ricercato

Attanasio è stato sottoposto a fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e morte come conseguenza di altro reato. Venerdì sono previsti i solenni funerali del vicebrigadiere, nel comune di Piana di Monte Verna (Caserta). Annunciate le presenze del ministro della Difesa, Trenta, e del comandante generale dell'Arma, Nistri.



L'uomo fermato faceva parte di un banda che aveva appena svaligiato un appartamento. Gli altri tre complici sono stati arrestati poco prima della tragedia; per due di essi, Pasquale Reale di 32 anni e Salvatore Salvati di 44, il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per il più giovane del gruppo, il 20enne Cristian Pengue, il giudice ha ordinato la scarcerazione con obbligo di dimora a Napoli; Pengue avrebbe svolto il ruolo di palo mentre i complici depredavano l'abitazione.