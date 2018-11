Carabiniere travolto a Caserta, il ladro rilasciato | Il padre di Emanuele: "Lo chiamano eroe ma ora non serve a nulla"

"Adesso lo chiamano eroe, ma ormai non serve a nulla. Questo Stato non difende chi fa il suo lavoro". Il padre di Emanuele Reali, il carabiniere travolto dal treno mentre inseguiva dei ladri a Caserta, parla ai microfoni di Stasera Italia e spera che lo Stato inizi a usare il pugno duro coi malviventi: "Tutti stanno dando la colpa a Salvini, ma dovrebbero ringraziarlo per ciò che sta facendo in merito alla sicurezza del nostro Paese”. I malviventi che Emanuele stava inseguendo, infatti, non avevano il permesso di soggiorno e il papà non ci sta: "Non si può continuare così, ci stanno sterminando". Poi l'ultimo pensiero per il gesto di suo figlio: “Purtroppo è stato un sacrificio inutile”.