Fermo, bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella

Gli accertamenti sul conducente sarebbero risultati negativi. La salma del piccolo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La società di trasporto pubblico: "Prostrati e vicini alla famiglia"

"Siamo prostrati e profondamente addolorati per quanto accaduto a Sant'Elpidio A Mare". Così il presidente della Steat, società di trasporto pubblico del Fermano, Remigio Ceroni, dopo il tragico incidente. "Purtroppo nonostante l'impegno per operare con assoluta attenzione al fine di garantire tutti i servizi nella massima sicurezza non sempre si riesce a evitare incidenti come quello accaduto stamattina. Siamo vicini alla famiglia del bambino, e al dolore che questa tragedia ha provocato".



"Ci preoccupa anche lo sconforto del nostro autista - riferisce - che non ha potuto evitare quanto accaduto perché si è accorto solo dopo che l'incidente era avvenuto". "Per quanto puoi prestare attenzione alle cose poi c'è sempre il diavolo che fa capolino e mette tutti nella disperazione. - prosegue Ceroni - Siamo particolarmente accorti nel fare massima attenzione ma c'è sempre l'imponderabile che rende tutto nullo". "Non sappiamo neanche con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Quando c'è un bimbo in mezzo alla strada, una cosa si presta a mille dubbi e perplessità".